В губернии готовят волонтеров для помощи населению при переходе на цифровое ТВ

В Самарской области, которая после 3 июня этого года перейдет на на цифровое телевизионное вещание, идет подготовка волонтеров для оказания помощи по установке и настройке пользовательского оборудования. За февраль–март специалисты самарского филиала РТРС подготовили 530 волонтеров-студентов ПГУТИ.

Сейчас в регионе уже работает региональная горячая линия 8-800-707-61-23 по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров. Время ее работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.

Оператор записывает все данные обратившегося человека и передает их ответственному за группу волонтеров в том или ином муниципальном образовании. Дальше уже волонтеры-добровольцы будут перезванивать заявителям, уточнять детали и договариваться о времени визита для оказания помощи по установке и настройке пользовательского цифрового оборудования.



В среду, 27 марта, состоялись консультации и обучение волонтеров города Отрадный. Помогать населению своего города в подключении к цифровому ТВ вызвались 38 студентов Отрадненского нефтяного техникума. Штаб волонтерского движения планируется организовать на базе Дома молодежных организаций.

На встрече с волонтерами специалисты РТРС рассказали о процессе перехода Самарской области с аналогового на цифровое телевидение, продемонстрировали различные типы подключения приемного пользовательского оборудования, рассказали об их особенностях, условиях приема цифрового сигнала, объяснили назначение цифровых приставок и рассказали об их правильном подключении и настройке.

По-прежнему работает бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам цифрового телевидения 8-800-220-20-02, куда могут также обратиться и волонтеры, если у них при оказании помощи населению возникнут вопросы.