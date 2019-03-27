16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский колледж незаконно сдавал в аренду помещения В губернии готовят волонтеров для помощи населению при переходе на цифровое ТВ Тольяттинец 4 года проездил на китайском кроссовере и отсудил у дилера его двойную стоимость Геннадий Котельников избран в совет Российского союза ректоров На самарский "Волгатеплоснаб" заведено дело из-за бездействия

Общество

В губернии готовят волонтеров для помощи населению при переходе на цифровое ТВ

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати

В Самарской области, которая после 3 июня этого года перейдет на на цифровое телевизионное вещание, идет подготовка волонтеров для оказания помощи по установке и настройке пользовательского оборудования. За февраль–март специалисты самарского филиала РТРС подготовили 530 волонтеров-студентов ПГУТИ.

Сейчас в регионе уже работает региональная горячая линия 8-800-707-61-23 по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров. Время ее работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.

Оператор записывает все данные обратившегося человека и передает их ответственному за группу волонтеров в том или ином муниципальном образовании. Дальше уже волонтеры-добровольцы будут перезванивать заявителям, уточнять детали и договариваться о времени визита для оказания помощи по установке и настройке пользовательского цифрового оборудования.

В среду, 27 марта, состоялись консультации и обучение волонтеров города Отрадный. Помогать населению своего города в подключении к цифровому ТВ вызвались 38 студентов Отрадненского нефтяного техникума. Штаб волонтерского движения планируется организовать на базе Дома молодежных организаций.

На встрече с волонтерами специалисты РТРС рассказали о процессе перехода Самарской области с аналогового на цифровое телевидение, продемонстрировали различные типы подключения приемного пользовательского оборудования, рассказали об их особенностях, условиях приема цифрового сигнала, объяснили назначение цифровых приставок и рассказали об их правильном подключении и настройке.

По-прежнему работает бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам цифрового телевидения 8-800-220-20-02, куда могут также обратиться и волонтеры, если у них при оказании помощи населению возникнут вопросы.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31