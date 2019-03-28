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Баскетбол Спорт

"Самара" проиграла в матче плей-офф Суперлиги "Уралу"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги "Самара" на своей площадке уступила "Уралу" — 74:81, сообщает пресс-служба волжан.

В первом матче серии до трех побед, который состоялся в "МТЛ Арене" двумя днями ранее, "Самара" довольно уверенно выиграла (97:78). Но на этот раз с первых минут стало ясно, что игра сложится совсем иначе.

К середине стартового периода самарцы уступали 1:11. И даже начав потихоньку набирать очки, нагнать гостей они никак не могли — 16:21 после первой четверти.

Вторая десятиминутка также началась крайне неудачно, разница по ходу этого отрезка достигала 17 очков. До большого перерыва "Урал" так и оставался хозяином положения, нисколько не смущаясь редких результативных выпадов "Самары" — 25:40.

В третьем периоде самарцы то сокращали отставание до восьми очков, то вновь позволяли сопернику убежать далеко вперед. Также развивались события и в заключительной четверти: нашей команде не удавалось преодолеть психологически важный рубеж в "-10". Только за три минуты до завершения основного времени Игорь Смыгин с линии штрафных свел отставание к восьми очкам (61:69). Затем Антон Глазунов попал издали положил треху. Но в концовку "Урал" входил с заделом в семь очков, которого ему вполне хватило для победы.

74:81 — "Урал" сравнивает счет в серии. Самыми результативными в составе самарцев стали Баден Яксен (17 очков) и Игорь Смыгин (15 очков и 13 подборов).

При счете 1:1 серия переезжает в Екатеринбург, где команды сыграют 30 марта и 1 апреля. Пятый матч, если он понадобится, состоится 4 апреля в Самаре.

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