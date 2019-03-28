В Сызрани появится новое кладбище

Администрация Сызрани объявила конкурс на проектирование и строительство кладбища, которое разместится в южной промышленной зоне города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком закупки выступает МКУ "Сызраньстройзаказчик". Согласно конкурсной документации, новое кладбище займет площадь в 40 га. От подрядчика требуется провести топографическую съемку земельного участка для подготовки проектной документации. На территории кладбища также будет оборудован административно-бытовой комплекс с залом для прощания. Стоимость работ оценена в 1,5 млн рублей.
Аукцион по закупке назначен на 8 апреля. После заключения контракта, победителю будет необходимо выполнить работы в течение 120 дней.
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