В Сызрани появится новое кладбище

Администрация Сызрани объявила конкурс на проектирование и строительство кладбища, которое разместится в южной промышленной зоне города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки выступает МКУ "Сызраньстройзаказчик". Согласно конкурсной документации, новое кладбище займет площадь в 40 га. От подрядчика требуется провести топографическую съемку земельного участка для подготовки проектной документации. На территории кладбища также будет оборудован административно-бытовой комплекс с залом для прощания. Стоимость работ оценена в 1,5 млн рублей.

Аукцион по закупке назначен на 8 апреля. После заключения контракта, победителю будет необходимо выполнить работы в течение 120 дней.