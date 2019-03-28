У Рождествено ломают лед

На Рождественской воложке ведутся работы по вскрытию ледового покрова, сообщает минтранс Самарской области.

Ранее Самарское речное пассажирское предприятие информировало, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 25 марта движение воздушных подушек было ограничено.

По данным группы "Речфлот-63", на воложке работает ледокол "Портовый-13".

Предположительно, навигация откроется с 11 апреля. Первые "ОМы" отправятся в Рождествено и на Проран. С 19 апреля, по предварительным планам, откроется переправа Самара-Зольное (через Ширяево, Богатырь, Солнечную поляну, Гаврилову поляну, Зеленую рощу, Подгоры) и Самара-Винновка (через Нижний и Средний пляжи, Шелехметь).