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Общество

У Рождествено ломают лед

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Рождественской воложке ведутся работы по вскрытию ледового покрова, сообщает минтранс Самарской области.

Ранее Самарское речное пассажирское предприятие информировало, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 25 марта движение воздушных подушек было ограничено.

По данным группы "Речфлот-63", на воложке работает ледокол "Портовый-13".

Предположительно, навигация откроется с 11 апреля. Первые "ОМы" отправятся в Рождествено и на Проран. С 19 апреля, по предварительным планам, откроется переправа Самара-Зольное (через Ширяево, Богатырь, Солнечную поляну, Гаврилову поляну, Зеленую рощу, Подгоры) и Самара-Винновка (через Нижний и Средний пляжи, Шелехметь).

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