В день матча "Крылья Советов" - "Арсенал" в Самаре ограничат движение транспорта

В пятницу, 29 марта, в связи с проведением на стадионе "Самара Арена" матча между "Крыльями Советов" и "Арсеналом" из Тулы в областной столице ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая и Волжского шоссе по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.

С 16:30 до 23:30 29 марта будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.

Движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократическая. Стоянка автомобилей на стороне ул. Арена 2018, примыкающей к стадиону, будет разрешена.

Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5:

в "длинном" варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена";

в "укороченном" варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".

В 16:28 с интервалом 8-10 минут от остановки "ул. Тухачевского" по маршруту S5 в сторону стадиона "Самара-Арена" со всеми остановками по ходу движения в общем потоке начнут движение 14 трамвайных поездов.

От остановки "Барбошина поляна" до стадиона движение трамваев S5 начнется в 18:00 с интервалом 5-6 минут со всеми остановками.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:

на автобусном маршруте № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

на трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 22, 24, на троллейбусных маршрутах №№ 8, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21 м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 — до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовая, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 — до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентская, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

на автобусном маршруте № 50 до остановки "Дачи" по ул. Демократическая, далее — пешком до стадиона;

на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки "ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее — пешком до стадиона.

Трамвайный маршрут № 7 с 17:30 до окончания работы 29 марта будет ходить только до Барбошиной поляны.

Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты. Дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 45, 51, 67 будут поданы на остановку "ул. Алма-Атинская" на Московском шоссе. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут поданы на ул. 2-й проезд.

После окончания матча посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту "Стадион — ж/д вокзал — ул. Тухачевского".