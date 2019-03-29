В Тольятти состоится всероссийский финал "КЭС -Баскет"

С 6 по 13 апреля в Тольятти пройдет финальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" сезона 2018\2019. В нем примут участие 40 лучших команд юношей и девушек из различных субъектов РФ, а также представители Монголии и Киргизской Республики.

"КЭС-Баскет" — одно из крупнейших детско-юношеских спортивных соревнований, проходящих с 2007 года. Главным спонсором турнира является группа "Т Плюс".

В нынешнем сезоне в проекте принимают участие около 18 тыс. школьных команд из 69 регионов России, в том числе 479 команд играли в Самарской области. Соревнования проводятся поэтапно — проходят внутришкольные, муниципальные и дивизиональные отборы. Лучшие команды попадают в суперфинал.

В сезоне 2018\2019 решающий раунд "КЭС-Баскет" было доверено провести Самарской области. Матчи группового этапа пройдут в тольяттинских СК "Акробат", ФОК "Слон", ДС "Волгарь" и ДК "Тольятти" им. Н. В. Абрамова.

Финальные игры состоятся 13 апреля в ледовом дворце спорта "Лада-Арена". В этот день кроме спортивных состязаний всех участников и зрителей ждёт яркое шоу и множество баскетбольных конкурсов. Главный приз турнира — поездка на "Финал четырех" баскетбольной Евролиги (май, город Витория-Гастейс, Испания). Подробное расписание матчей будет опубликовано позднее.

Самарская область на суперфинале будет представлена командой девушек "Ольга & К" (СОШ № 2 им. Маскина, ж/д ст. Клявлино) и командой юношей "Ника" (лицей села Хрящевка).

"Самарская область имеет сильные баскетбольные традиции, этот вид спорта занимает у нас лидирующие позиции, ему оказывается всестороння поддержка со стороны областного Правительства. Наш регион давно зарекомендовал себя как опытный организатор крупных спортивных мероприятий. Поэтому неудивительно, что суперфинал такого масштабного всероссийского турнира как "КЭС-Баскет" было доверено провести Самарской области. Не сомневаюсь, что соревнования станут праздником баскетбола и детского спорта, привлекут внимание молодого поколения к баскетболу и занятиям спортом. Надеюсь, что нашим командам, которые поборются за победу в турнире, будет оказана самая горячая поддержка со стороны жителей региона", - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Основной целью любого участника чемпионата является главный старт сезона — суперфинал. Ради права войти в двадцатку лучших школьных баскетбольных команд России и бороться за главный приз чемпионата спортсмены преодолевают себя, тренируются с максимальной самоотдачей, выкладываются на паркете на сто процентов. Мы с нетерпением ждём встречи с финалистами в Тольятти и, конечно же, желаем удачи каждой команде! Приглашаем родителей, учителей, директоров школ, друзей, знакомых и просто всех любителей баскетбола поддержать спортсменов в финальных поединках!", - рассказал президент ШБЛ "КЭС-Баскет" Алексей Фролов.