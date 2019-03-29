В горевшем автобусе на пр. Кирова никто не пострадал

В инциденте с горевшим автобусом на пр. Кирова в Самаре никто не пострадал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, автобус маршрута № 226 загорелся утром 29 марта в районе пересечения пр. Кирова и ул. Вольской.

Все пассажиры эвакуировались, жертв и пострадавших нет.

Перевозчик — ООО "Шоссе".

По факту случившегося ведется проверка. По данным департамента транспорта, на график движения автобусов маршрута № 226 случившееся не повлияло.

В ГУ МЧС Росси по Самарской области сообщают, что сообщение о возгорании автобуса поступило к ним в 10:59. На место происшествия выезжали восемь пожарных на двух спецмашинах. Находившиеся в автобусе 12 человек вышли из салона до их прибытия. Пожар ликвидировали в 11:08. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.