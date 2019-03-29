Самарские следователи не стали возбуждать дело о гробе с покойником у здания правительства

Следственное управление СКР по Самарской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту появления гроба у здания правительства региона, сообщает interfax-russia.ru.

"В возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления", — сообщили агентству в пресс-службе следственного управления.

Напомним, вечером 21 февраля 2019 г. жительница области Анна Плотникова привезла на площадь гроб со своим покойным гражданским супругом Валерием Малеевым. Свой поступок она объясняла тем, что просто не имеет средств на его похороны.

После инцидента с появлением гроба у здания областного правительства глава региона Дмитрий Азаров поручил провести проверку всей сферы ритуальных услуг области. Ее результаты пока не озвучивались.