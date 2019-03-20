Полиция передала в СУ СК материалы проверки из-за гроба у здания правительства

ГУ МВД России по Самарской области передало в региональное СУ СК материалы проверки, которая проводилась в связи с тем, что одна из жительниц региона в феврале привезла к зданию правительства гроб с покойным гражданским супругом.

Об этом сообщили в пресс-службе главка, уточнив, что вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела по факту случившегося будет решать уже СУ СК. Получить комментарии в последнем не удалось.

Напомним, вечером 21 февраля 2019 г. жительница области Анна Плотникова привезла на площадь гроб со своим покойным гражданским супругом Валерием Малеевым. Свой поступок она объясняла тем, что просто не имеет средств на его похороны.

В СМИ и соцсетях опубликовали видео: на них видно гроб, а сама женщина рассказывает, что ей якобы предложили заплатить за организацию похорон около 50 тыс. руб., и она как одинокая мать не знает, где взять такую сумму.

Активно освещал эту ситуацию в Twitter депутат собрания представителей Красноярского района Азат Туймасов. По данным ИАС Seldon.Basis, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель со специализацией "организация похорон и предоставление связанных с ними услуг".

По факту случившегося брифинг провели представители администрации Самары. На нем директор МКУ "Ритуал" Дмитрий Карпов рассказал, что Алексей Воробьев, выступавший похоронным агентом мужчины, гроб с которым был выставлен на пл. Славы, фигурирует в деле о незаконных похоронах. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры области, уточнив что дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") находится в производстве ОП №7 УМВД России по Самаре.

Во время брифинга представители городской администрации также сообщили, что сотрудники МКУ "Ритуал" действовали в рамках должностных инструкций и не препятствовали захоронению.

Азат Туймасов охарктеризовал сложившуюся ситуацию иначе, рассказав, что у Алексея Воробьева несколько месяцев назад недоброжелатели сожгли автомобиль, а также угрожали его жене. По его словам, проблемы у Воробьева начались после того, как он решил самостоятельно оказывать услугу по копке могил на самарских кладбищах, а не заказывать ее у организаций, монополизировавших эту сферу. Представители этих компаний противостояли бизнесменам и в этот раз, заявлял Волга Ньюс Туймасов.

Кстати, после инцидента с появлением гроба у здания областного правительства глава региона Дмитрий Азаров поручил провести проверку всей сферы ритуальных услуг области. Ее результаты пока не озвучивались.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области Волга Ньюс также сообщили, что в настоящее время ведомство проводит проверку исполнения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, в том числе по факту установления гроба с телом умершего человека на площади Славы.