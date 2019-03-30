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Преступления Происшествия

В Жигулевске местный житель хранил дома наркотики

ЖИГУЛЕВСК. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация, что 28-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. В результате проведенной проверки сведения подтвердились, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого около одного из домов на ул. Приволжская. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили в кармане куртки задержанного полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Находку оперативники изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. В результате эксперты установили, что изъятым является синтетический наркотик массой 1,12 г.

В ходе беседы с полицейскими задержанный пояснил, что хранил запрещенное вещество без цели сбыта. В настоящее время стражи порядка тщательно проверяют эту версию. По данным оперативников, злоумышленник нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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