16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителям Самары предлагают на час отключить свет В историческом парке проведут инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди" В Самаре разрабатывают единую туристическую карту гостя В Рубежном установлен карантин по бешенству Самарский пенсионер четвертый год живет "замурованным" в собственном доме

Общество

Жителям Самары предлагают на час отключить свет

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати

В субботу, 30 марта, состоится всемирная экологическая акция "Час Земли". Минлесхоз Самарской области приглашает жителей региона присоединиться к ней.  Акция направлена на привлечение внимания к природным ресурсам и проблеме изменения климата, энергетического объединения человека.

Для участия в акции с 20:30 до 21:30 нужно выключить свет, бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

В Самаре о своем участии в акции уже заявили театр оперы и балета и железнодорожный вокзал.

Впервые люди отключили электроприборы и свет в 2007 году в Австралии, а с 2009 года "Час Земли" стала самой массовой акцией мира.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31