Жителям Самары предлагают на час отключить свет

В субботу, 30 марта, состоится всемирная экологическая акция "Час Земли". Минлесхоз Самарской области приглашает жителей региона присоединиться к ней. Акция направлена на привлечение внимания к природным ресурсам и проблеме изменения климата, энергетического объединения человека.

Для участия в акции с 20:30 до 21:30 нужно выключить свет, бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.



В Самаре о своем участии в акции уже заявили театр оперы и балета и железнодорожный вокзал.