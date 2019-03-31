В Тольятти появится виртуальный концертный зал

Тольяттинская филармония стала победителем конкурса на предоставление средств на организацию виртуального концертного зала. Конкурсный отбор проводило Министерство культуры РФ. Итоги были объявлены 28 марта.

Сеть виртуальных концертных залов — это федеральный проект Министерства культуры РФ "Цифровая культура" в рамках национального проекта "Культура". Его цель — продвижение академического музыкального искусства, создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан России.

Для этого имеющиеся концертные площадки оснащаются современной техникой, позволяющей принимать прямой сигнал из центральных концертных залов страны. Благодаря чему у слушателей многих регионов появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах ведущих российских и зарубежных исполнителей, коллективов и дирижеров.

От Самарской области поступило 6 заявок на организацию виртуального концертного зала (ВКЗ). Одобрено 4. Одна из них — от Тольяттинской филармонии. Еще три виртуальных концертных зала откроются в Отрадном, Сызрани и Чапаевске.

На открытие 4 ВКЗ Самарская область получит из государственного бюджета 12,4 млн рублей. Из них 5,6 млн руб. получит Тольяттинская филармония. Они пойдут на приобретение проектора, экрана, звуковой аппаратуры.

Виртуальный концертный зал в Тольяттинской филармонии откроется до 1 декабря 2019 года.

Проект адресован не только любителям классики, но и всем жителям Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района, проявляющим интерес к музыке разных направлений, а также педагогам и родителям, которые смогут использовать возможности виртуального зала для музыкального воспитания и просвещения.

"Кроме подключений к интернет-трансляциям, например, из концертного зала Чайковского, в реальном времени, мы планируем показ редких записей концертов, музыкальных фильмов. Конечно же, виртуальный зал не станет заменой исполнению "живой" музыки, наоборот, мы рассчитываем, что интерес к классической музыке в целом будет расти. Появляется возможность сочетать новые технологии с "живым" звуком, что позволит расширить палитру интерактивных концертов, дополняя тарнсяциями то, что не может быть воссоздано вживую", — рассказала директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова.

В течение первого года работы посещение мероприятий виртуального концертного зала предполагается бесплатным.

Всего в 2019 году откроется 80 виртуальных концертных залов в 33 регионах страны, на их создание выделено более 200 млн рублей. Это один из первых этапов реализации указа президента, в котором говорится, в том числе, о создании виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах страны.