Пожар в автосервисе в Новокуйбышевске повредил две машины

Вечером в субботу, 30 марта, в Новокуйбышевске произошел пожар в автосервисе на Комсомольском проезде, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в 21:32. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.
В его тушении участвовали восемь человек, которые, используя две спецмашины ликвидировали пожар в 22:36.
Огонь повредил автомобили Lada Kalina и Renault.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения пожарные спасли 38-летнего мужчину.
Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.