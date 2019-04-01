Пожар в автосервисе в Новокуйбышевске повредил две машины

Вечером в субботу, 30 марта, в Новокуйбышевске произошел пожар в автосервисе на Комсомольском проезде, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21:32. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.

В его тушении участвовали восемь человек, которые, используя две спецмашины ликвидировали пожар в 22:36.

Огонь повредил автомобили Lada Kalina и Renault.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения пожарные спасли 38-летнего мужчину.

Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.