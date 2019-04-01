Платить придется: Сотрудники АО "ССК" успешно борются с бездоговорным потреблением электроэнергии

В пятницу, 29 марта, сотрудники АО "ССК" провели очередной рейд, в ходе которого разоблачали предпринимателей, незаконно пользующихся энергоресурсами. На этот раз проверка прошла в Чапаевске. В прошлом году специалисты компании провели на территории региона почти 30 тысяч проверок и выявили около 500 фактов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 85 млн рублей. Нарушителей ждали серьезные штрафы.

Поселок Нагорный — пригород Чапаевска, на его окраине находится большой ангар — Станция технического обслуживания автомобилей. СТО — закрыта. Специалисты АО "ССК" стучатся в двери и делают вывод, что владельцы предпочли спрятаться. Что ж — к ним сегодня не попадут новые клиенты, а тем, кто уже оставил в сервисе свою машину придется ее ждать ремонта подольше. И эта проблема у бизнесменов будет повторяться изо дня в день до тех пор, пока они не заключат с ССК честный договор на покупку электроэнергии.

На следующей локации владелец стоянки машин тоже успел сбежать. Энергетиков встречает огромный пес и охранник. Ни тот, ни другой не в курсе, где хозяин. Зато около щитка демонстративно лежат уже обрезанные провода. По этому адресу опять выявляют факты бездоговорного потребления электроэнергии.

Закрыта дверь для сотрудников "ССК" была и по третьему адресу. На этот раз некрасиво повел себя владелец салона красоты "Красивые люди".

"Нарушение в этом случае классифицируется как "коммерческая деятельность на лицевом счете". Это значит, что потребитель оформляет договор энергоснабжения как бытовой, то есть платит за потребленную электроэнергию по тарифу населения, а в этот момент у себя в квартире или в жилом доме занимается коммерческой деятельностью: открывает парикмахерскую, магазин, ремонт техники и так далее", — объясняет Светлана Шахова, ведущий инженер службы контроля учета АО "ССК". Коммерческий тариф оплаты электроэнергии представляет собой другие суммы, которые, как правило, выше, чем дотируемые тарифы для населения.

Проверки и выявление "халявщиков" — это ежедневная работа сотрудников АО "ССК". Мало кто понимает, что воровство электроэнергии проблема общая. Незаконные подключения, в том числе и использование бытового договора для энергоснабжения коммерческих предприятий ведут к перегрузке трансформатора и могут привести к тому, что перебои в поставке энергии затронут вполне законопослушных граждан. Больше воровства — значит меньше денег и на ремонты энергоснабжающей сети региона. Воры вредят всем нам. По всей области воруют примерно месячный объем потребления энергии таких районов, как Борский или Большеглушицкий. Но делать это из-за активизации проверок со стороны ССК становится с каждым днем все сложнее.

Если вы видите факты воровства электроэнергии, то тоже можете внести свой вклад в воспитание "желающих жить за чужой счет", позвонив по телефону (846) 3425993.