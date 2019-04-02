Марафон генерации идей возвращается в Самару

Создать работающий бизнес за 4 часа и презентовать его инвесторам — StartupSamara и фонд YellowRockets.vc приглашают на марафон генерации бизнес-идей.
12 апреля пройдет воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. Участники под руководством менторов научатся генерировать, грамотно описывать свои бизнес-идеи и тут же смогут найти команду для реализации проекта. Участие — бесплатное, количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация.
На итоговой презентационной сессии команды расскажут о своих идеях экспертам и получат обратную связь от действующих предпринимателей и специалистов Венчурного фонда Самарской области, который инвестирует до 20 млн руб. на стадии pre-seed и seed. Лучшие проекты получат призы от организаторов и партнеров.
Подробная программа и регистрация: https://startupsamara.timepad.ru/event/932685/
Кому будет полезен марафон:
— авторам бизнес-идей, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта;
— проектам, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем (продажи, отношения с партнерами и командой, исследование целевых аудиторий);
— студентам, готовым стажироваться в стартапе;
— специалистам, которые хотят работать в стартапе;
— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и узнать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.