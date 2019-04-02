БК "Самара" вышел в полуфинал Суперлиги

Дважды переиграв в Екатеринбурге "Урал" (69:57 и 81:66), "Самара" вышла в полуфинал Суперлиги, сообщает пресс-служба волжан.

Игры, состоявшиеся 30 марта и 1 апреля, были похожи по своему сценарию. Несколько первых минут команды проводили в равной борьбе, перетягивая инициативу. А затем "Самара", у которой отлично шли трехочковые броски, начинала убегать вперед. Захватывая лидерство в конце первого периода, команда его уже не отдавала.

30 марта победа 69:57 вернула "Самаре" утраченное преимущество в серии. Самым результативным стал Владимир Пичкуров (20 очков).

1 апреля волжане сделали решающий шаг к полуфиналу. В самый нужный момент точными попаданиями издали помог Игорь Смыгин, которого затем поддержали и партнеры. Третья победа в серии (81:65) стала пропуском в полуфинал. Самыми результативными в составе "Самары" стали Антон Глазунов (17 очков) и Максим Дыбовский (15).

"Самара" второй сезон подряд выходит в полуфинал Суперлиги. Соперник самарцев определится в противостоянии "Темп-СУМЗ-УГМК" и "Уралмаша".