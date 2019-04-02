Конфликт на Птичке: волонтеры пытались предотвратить продажу диких птиц

В минувшие выходные активисты по защите птиц нагрянули на Птичий рынок, чтобы остановить незаконных продавцов диких певчих. Результат оказался неожиданным для всех: пернатые стали вещдоками, а торговец и волонтеры - участниками инсценированного преступления.

30 марта активисты заметили на рынке несколько клеток с щеглами, зеленушками, чечетками и чижами - всего около 50 пернатых. Певчих продавали примерно по 300 руб. за особь. На вопрос "чьи это птицы" один из двух стоявших рядом граждан ответил, что не знает. Активисты вызвали полицию, но этот же мужчина начал складывать клетки в большую хозяйственную сумку, в которой оказался "запас" - еще около 10 клеток с птицами, и поторопился уйти.

Волонтеры попросили его дождаться полицию. В ожидании правоохранителей продавец, со слов волонтера, разыграл сцену с кражей своего телефона. Якобы один из активистов позарился на его сотовый. Мужчина вызвал полицию и скорую: якобы ему внезапно стало плохо с сердцем. На вызов торговца быстро отреагировали, правоохранители допросили нескольких свидетелей, забрали сумку с птицами в качестве вещдоков и уехали.

Про судьбу изъятых животных ничего не известно. Другой предполагаемый продавец ретировался, его "товар" выпустили на волю. В Самарском зоопарке ответили, что птицы, которые продавали на рынке, - обычные виды для нашей области. "Таких птиц издавна содержат и разводят в домашних условиях. А вот можно ли их отлавливать надо узнать в Росприроднадзоре", - добавила сотрудница зоопарка. В надзорном ведомстве сказали, что на устные вопросы не отвечают, а письменные запросы обрабатывают в течение семи дней. Однако согласно статье 43 федерального закона "О животном мире", добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, допускается только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов.

К слову, волонтеры так и не дождались приезда полицейских по своему заявлению.