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Преступления Происшествия

В Красноярском районе будут судить воров-лыжников

КРАСНЫЙ ЯР. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Красноярского района направила в суд уголовное дело двух жителей Волжского района, обвиняемых в 12 кражах из жилых домов и дачных массивов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Воры складировали похищенное в одном из домов, которой обокрали в середине декабря 2018 года. Между местами преступлений они перемещались на лыжах, похищали, как правило, что-то металлическое, а также бытовую технику и ценные вещи. Злоумышленники промышляли с декабря 2018 г. по январь 2019 года. Общая сумма ущерба — около 170 тыс. рублей.

Один из обвиняемых был судим за убийство и совершал кражи, когда еще не истек срок его УДО.

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