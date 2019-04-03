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Общество

Вагоны самарского метро очистят от грязи после зимы

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вагоны самарского метрополитена будут комплексно очищены после зимнего сезона в течение городского месячника по благоустройству, сообщает мэрия Самары.

Фото: samadm.ru

За смену полностью приводят в порядок 4 вагона — это целый состав. Комплексную очистку планируют завершить в течение двух недель — преобразятся более 40 вагонов метро. Кроме того, в ежедневном режиме выполняется частичная уборка: днем в работу берут 3 состава (12 вагонов), в ночную смену — 4 состава (16 вагонов).

"При каждом заходе в депо в процессе техобслуживания проводится дезинфекция салона вагонов, в том числе поручней, сидений, подоконников. Используются хлорамин и другие средства, которые не оказывают негативного влияния на здоровье пассажиров. Также организуется влажная уборка. Проводится и более тщательная очистка — мойка окон, подвагонного оборудования, лоск наводят и снаружи — сначала специальным моющим средством, затем — обычной водой. Для этого вагоны прогоняют через автоматическую систему мойки", — пояснил замначальника по ремонту депо "Кировское" Александр Куликов.

Но время месячника по благоустройству график работ будут использовать и пылесосы, уберут пыль и мусор под сиденьями, предварительно демонтируя их вместе со "спинками". Проведут и принудительную вентиляцию вагонов, снимут и продуют фильтры, очистят плафоны освещения.

Следующая генеральная уборка запланирована на осень. Сотрудники МП "Самарский метрополитен" обращаются к горожанам с просьбой быть аккуратными, соблюдать чистоту в вагонах и не портить их.

Ближайший муниципальный субботник состоится 6 апреля — к участию приглашаются все неравнодушные горожане.

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