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Пожары Происшествия

При пожаре в частном доме под Самарой погиб мужчина

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 апреля, около 13:05, начался пожар на ул. Зеленой в пос. Ленинский Красноармейского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на 70 кв. м.

В тушении пожара участвовали 11 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 13:49.

В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщили, что во время пожара погиб 61-летний мужчина.

Причина смерти человека устанавливается. Также выясняют обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.

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