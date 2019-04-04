При пожаре в частном доме под Самарой погиб мужчина

В среду, 3 апреля, около 13:05, начался пожар на ул. Зеленой в пос. Ленинский Красноармейского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на 70 кв. м. В тушении пожара участвовали 11 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 13:49. В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщили, что во время пожара погиб 61-летний мужчина. Причина смерти человека устанавливается. Также выясняют обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.