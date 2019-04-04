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Музыка Культура

В Самарской филармонии пройдет ярмарка абонементов

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до 19:00 в Самарской государственной филармонии будет проходить ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019/2020.

В течение всего дня пришедшие на ярмарку смогут приобрести для себя абонементы по всем жанрам и направлениям деятельности Самарской филармонии. Приобретение абонемента значительно снижает стоимость одного посещения.

Посетители в этот день смогут побеседовать с кураторами абонементов о тематике каждого концерта, чтобы определиться в выборе, а также послушать концерты в исполнении артистов филармонии.

"Концертный вернисаж":

  • 10:30 - "Великий лягушонок", музыкальная сказка.
  • 12:00 - "Знакомьтесь: его величество Орган": Людмила Камелина и солисты филармонии.
  • 12:45 -  "Отвори мне калитку в былое…". Романсовая и песенная лирика.
  • 13:30 - "Душа поет!"  Концерт ансамбля народных инструментов "Волга-folk-band".
  • 15:00 - "От классики до…". Камерный оркестр Самарской филармонии "Volga Philarmоnic".
  • 17:00 - "Маэстро приглашает!"  Симфонический оркестр под управлением Михаила Щербакова.

Концерты ведут лекторы-музыковеды Людмила Коваленко и Ирина Цыганова.

Купить абонементы можно и в театральных кассах крупных торговых центров, а также на сайте филармонии в режиме online.

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