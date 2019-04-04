В Самарской филармонии пройдет ярмарка абонементов

В воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до 19:00 в Самарской государственной филармонии будет проходить ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019/2020.

В течение всего дня пришедшие на ярмарку смогут приобрести для себя абонементы по всем жанрам и направлениям деятельности Самарской филармонии. Приобретение абонемента значительно снижает стоимость одного посещения.

Посетители в этот день смогут побеседовать с кураторами абонементов о тематике каждого концерта, чтобы определиться в выборе, а также послушать концерты в исполнении артистов филармонии.

"Концертный вернисаж":

10:30 - "Великий лягушонок", музыкальная сказка.

12:00 - "Знакомьтесь: его величество Орган": Людмила Камелина и солисты филармонии.

12:45 - "Отвори мне калитку в былое…". Романсовая и песенная лирика.

13:30 - "Душа поет!" Концерт ансамбля народных инструментов "Волга-folk-band".

15:00 - "От классики до…". Камерный оркестр Самарской филармонии "Volga Philarmоnic".

17:00 - "Маэстро приглашает!" Симфонический оркестр под управлением Михаила Щербакова.

Концерты ведут лекторы-музыковеды Людмила Коваленко и Ирина Цыганова.

Купить абонементы можно и в театральных кассах крупных торговых центров, а также на сайте филармонии в режиме online.