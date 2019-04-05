В Самаре пройдет кастинг на проект "Лучше всех"

6 и 7 апреля в Народном детском музыкально-хореографическом театре "Искорки" в Самаре пройдет выездной кастинг проекта Первого канала "Лучше всех!" с Максимом Галкиным, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. Если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что‐то яркое и удивительное. Если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте Первого канала, то это точно его шанс!", — говорится в релизе.

Принять участие в проекте могут дети в возрасте от трех до 11 лет.

Запись на кастинг осуществляется по тел.: 8 (927) 209-48-42