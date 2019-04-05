Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соренований

Юные спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" завоевали медали первенства России и первенства ПФО по боксу, сообщает пресс-служба министерство спорта Самарской области.

В составе команды Самарской области на первенстве России по боксу Анжелика Ашихмина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг, Кирилл Дудников вошел в восьмерку сильнейших в своей весовой категории (до 80 кг). Оба спортсмена по итогам выступлений на Первенстве России вошли в состав сборной команды РФ по боксу. Подготовили спортсменов Е. А. Усольцев, М. Е. Усольцев, А. А. Маменков, Е. А. Астраханский, А. Н. Сеняйкин.

В Арзамасе прошло первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Спортсмен ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" Даниил Потапов занял третье место в весовой категории до 69 кг (тренеры А. В. Грызунков и Т.А. Хайрулин).