16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соренований Соперником Александра Емельяненко в "Битве на Волге" станет Луис Энрике Самарские самбисты заняли призовые места Кубка мира Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал "золото" международного турнира Александр Емельяненко проведет бой на турнире "Битва на Волге" в Самаре

Единоборства Спорт

Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соренований

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

Юные спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" завоевали медали первенства России и первенства ПФО по боксу, сообщает пресс-служба министерство спорта Самарской области.

В составе команды Самарской области на первенстве России по боксу Анжелика Ашихмина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг, Кирилл Дудников вошел в восьмерку сильнейших в своей весовой категории (до 80 кг). Оба спортсмена по итогам выступлений на Первенстве России вошли в состав сборной команды РФ по боксу. Подготовили спортсменов Е. А. Усольцев, М. Е. Усольцев, А. А. Маменков, Е. А. Астраханский, А. Н. Сеняйкин.

В Арзамасе прошло первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Спортсмен ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" Даниил Потапов занял третье место в весовой категории до 69 кг (тренеры А. В. Грызунков и Т.А. Хайрулин).

Гид потребителя

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5