В регионе появятся передвижные ДК и виртуальные концертные залы

Самарская область активно включилась в работу по реализации национального проекта "Культура". Всего за шесть лет, с 2019 по 2024 гг., на него запланировано 113,5 млрд руб., из них 109,7 млрд руб. из федерального бюджета, остальное из региональных. Самарской области установлена минимальная доля софинансирования в объеме 14% от всех средств, сообщил министр культуры регион Сергей Филиппов.

Напомним, рабочую группу Госсовета по направлению "Культура" возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В рамках нацпроекта в этом году впервые за счет федерального бюджета регион получит пять автоклубов - многофункциональных передвижных сцен с полным набором световой и звуковой аппаратуры, которая позволит проводить концертные мероприятия в районных центрах и селах, где нет собственных ДК или они находятся на ремонте.

Автоклубы предназначены Волжскому, Сызранскому, Сергиевскому, Алексеевскому и Похвистневскому районам. По условиям соглашения, автоклубы должны выезжать в сельские территории с различными концертными программами не менее трех раз в неделю.

В этом году музыкальные школы и училища региона получают 55 новых пианино отечественного производства. Это происходит в рамках соглашения между Минпромторгом России и Министерством культуры РФ.

По итогам конкурса Самарская область может рассчитывать на создание девяти модельных библиотек. Это новое библиотечное пространство, оснащенное компьютерной техникой, широкополосным интернетом. Модельная библиотека предполагает использование всех электронных библиотечных ресурсов.

Кроме того, были поданы заявки на шесть виртуальных концертных залов для малых городов Самарской области, четыре заявки одобрены.

До конца апреля будут известны результаты по всем поданным заявкам, отметил Филиппов.

Самарская область подала большое количество заявок и на участие в федеральном проекте "Культурная среда", направленном на совершенствование инфраструктуры. Крупнейшие объекты, на которые регион рассчитывает получить средства из федерального бюджета, - это третий пусковой комплекс театра "СамАрт". На завершение театрального комплекса необходимо более 600 млн руб., порядка 300 млн руб. может быть выделено из федерального бюджета.

Второй крупный объект - это историко-краеведческий музей имени Алабина, требующий капитального ремонта, стоимость которого оценивается в 500 млн рублей. Если федеральный центр поддержит заявку, то область получит около 400 млн рублей.

Нацпроект ставит и определенные задачи перед учреждениями культуры: к 2024 году их посещаемость должна быть увеличена на 15%. 2019 год - стартовый, и учреждениям культуры предоставляется возможность хорошо подготовиться, улучшать качество работы учреждений культуры, расширять сценические площадки, создавать новые музеи, формировать современные библиотеки.

Вторая задача - пятикратное увеличение обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. В первую очередь речь идет об обращении к федеральным цифровым ресурсам, таким, как "Культура.РФ". Все более популярными становятся виртуальные концертные залы. В Самаре такой зал создан пока только на базе Самарской филармонии.

Основная цель национального проекта - не только в создании и реконструкции объектов, но и в том, чтобы поддержать творческую активность горожан и помочь деятелям культуры в реализации их идей и замыслов.