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Образование Общество

Самарский университет вошел в новый глобальный рейтинг

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в новый глобальный рейтинг университетов University Impact Rankings 2019, составленный авторитетным британским изданием Times Higher Education.

В числе лучших вузов мира 30 представляют Россию. Самарский университет включен экспертами в нишу 201-300 рейтинга, вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом, МИСиС, Томским политехническим университетом, Казанским федеральным университетом, Балтийским федеральным университетом.

В исследовании оценивается вклад университетов мира в реализацию целей устойчивого развития человечества, разработанных Организацией Объединенных Наций и принятых к действию правительствами всех стран. Эти цели направлены на укрепление здоровья всех наций, борьбу с неравноправием, бедностью, голодом и последствиями глобальных изменений климата, на улучшение доступа людей к образованию, питьевой воде, труду и доступной энергии, на продвижение идей социальной справедливости и мира. По оценке ООН эти цели должны быть достигнуты к 2030 году.

Эксперты глобального рейтинга отметили вклад Самарского университета в развитие целей устойчивого развития по следующим параметрам: "Экономический рост и доступность труда", "Партнерство в интересах устойчивого развития", "Открытость и жизнестойкость городов" и "Создание миролюбивых и открытых обществ".

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