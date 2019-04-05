Самарский художественный музей приглашает на концерт "Река из серебра"

В самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 18 апреля в 19:00 состоится концерт Мирьи Клиппель и Алекса Йонссона "Река из серебра".

Мирья Клиппель - обладатель национальной датской музыкальной премии (DMA) как "Лучший автор песен" в категории "фольклор" - приезжает в Россию с гитаристом Алексом Йонссоном, который известен, как джазмен, тяготеющий к непростым современным формам.

Мирья Клиппель профессионально поет и играет на фортепиано, гитаре и ряде национальных щипковых струнных с нестандартными строями и даже на бубне. Первую сольную работу - EP Lift Your Lion - Клиппель выпустила в 2016 году. В ее песнях узнаваемо сильна скандинавская линия: Клиппель поет о том же, о чем пели ее предки на протяжении веков: о любви и войнах, о неразрывном кровном родстве и непримиримой вражде близких родственников, об озерах, лесах и их обитателях, о странствиях и кочевой жизни... Свой первый полноценный альбом Мирья Клиппель выпустила осенью 2018 года.

Алекс Йонссон - выпускник Королевской академии музыки в Орхусе. Он вместе со своим джазовым трио был номинирован на национальную датскую музыкальную премию как "Лучший новый джазовый состав года". В дуэт с Клиппель Алекс, чей фальцет очень необычно оттеняет ее глубокий и низкий голос, привносит и специфическое гитарное обрамление: там, где ее собственная гитара - это вполне ожидаемый фольковый аккомпанемент, его инструмент добавляет не только электричества, но и свободной, живой импровизации, неожиданной и порой парадоксальной глубины.