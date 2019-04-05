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Экономика и бизнес

Самарцы смогут обсудить новейшие технологии с директором Fujitsu

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 апреля в Региональном центре инноваций StartupSamara пройдет встреча с генеральным директором Fujitsu в России и СНГ Виталием Фридляндом.

Участники встречи обсудят, что ждет ИТ-технологии в будущем, как новые разработки повлияют на общество и экономику и какие тренды прошлых лет скоро пойдут на убыль. Участники открытого диалога поппытаются ответить на вопрос, какие запросы сейчас диктует рынок и какими инструментами можно решить эти вопросы.

Приглашенный эксперт - вице-президент Fujitsu, генеральный директор Fujitsu в России и СНГ, профессор, член Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Виталий Фридлянд.

Организатором встречи выступают StartupSamara и сообщество "ИТ для инноваций" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Вход свободный. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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