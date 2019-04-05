Более 60 IT-специалистов собрались на обучающие митапы от SimbirSoft и StartupSamara

Региональный центр инноваций Startup Samara и глобальная IT-компания SimbirSoft организуют серию обучающих митапов для разработчиков в Самаре. Очередная встреча "Hot Frontend" прошла 30 марта в офисе Startup Samara.

На мероприятии эксперты компании SimbirSoft поделились своим опытом и представили доклады, посвященные frontend-разработке и фреймворкам React.Native, Node.js, Vue.js.

Frontend-направление в Самаре сегодня стремительно развивается: на митап пришло более 60 специалистов. Слушатели обменивались опытом и задавали вопросы, и, несмотря на внушительный круг тем, затронутых в докладах, выступили с инициативой провести в ближайшее время еще одну встречу.

"Такие встречи IT-специалистов необходимы, - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara, Александр Клюкач. - Отрасль развивается очень быстро, почти каждый день выходят обновления для языков программирования, новые фреймворки. Чтобы не отстать, надо постоянно образовываться. На митапах специалисты делятся своим опытом по какой-то теме, это не лекция, а скорее дискуссия. Здесь можно обсудить свои вопросы, пообщаться с коллегами из других компаний. Мероприятия подобного формата - важный элемент развития цифровой экономики".

"Центр разработки SimbirSoft в Самаре открылся в декабре, - рассказывает Степан, frontend-разработчик SimbirSoft, - и мы ежедневно работаем над 60 проектами (в том числе международными) для таких крупных компаний, как Burger King, QIWI, SKB_Lab, Росбанк, Дом.ру. Наши специалисты из Самары уже подключены к сложным и интересным задачам с применением передовых frontend-технологий. Мы видим большой потенциал в талантливых IT-специалистах Самары и предлагаем им реализовать себя в создании современных IT-продуктов"