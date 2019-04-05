Жители региона старше 50 лет смогут освоить новые профессии

5 апреля по всей стране открылась онлайн-регистрация на программы профессионального обучения для людей предпенсионного возраста. В 2019 году зарегистрироваться на учебу смогут мужчины в возрасте 58-60 лет и женщины 53-55 лет.

Бесплатное образование по стандартам WorldSkills реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" при поддержке Минтруда и Роструда.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и пройти тестирование. На выбор представлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально востребованы на рынке труда. В списке - семь блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.

В Самаре девять учебных заведений готовы принять возрастных студентов по 15 компетенциям. Есть рабочие профессии: сварочные технологии, электромонтаж, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ. В сфере услуг предложены парикмахерское искусство, кондитерское дело, ресторанный сервис.

Есть и вполне офисные направления, такие как дизайн интерьера, программные решения для бизнеса и визуальный мерчендайзинг, программные и ИТ-решения для бизнеса, инженерия космических систем, разработка компьютерных и мультимедийных игр.

В Самарском государственном колледже уже ожидают поступления на курсы возрастных учащихся. По словам директора колледжа Оксаны Шалдыбиной, преподаватели, сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, готовы к работе с людьми старшего возраста, ознакомлены с возрастными особенностями данной группы, по некоторым компетенциям у экспертов уже есть опыт обучения лиц в возрасте 40-55 лет.

Каждый выпускник по итогам обучения получит "Скиллс Паспорт" - признанный ведущими работодателями страны документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills.