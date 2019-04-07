Метеорит или взрыв: самарцы обсуждают свечение в небе и раскаты, словно от взрыва

В субботу, 6 апреля, примерно в 21:45, жители Самары в районе пересечения улиц Авроры и Аэродромной увидели в небе на юго-востоке яркое свечение в виде двух вспышек и раздавшийся примерно через две минуты раскатистый грохот.

Вскоре информацию об этом стали распространять очевидцы в соцсетях. Как выяснилось, вспышки в небе виде люди в разных районах Самары. В частности, хлопки слышали и в Ленинском районе, и в 15-м микрорайоне, и на Металлурге, и в Красноглинском, Куйбышевском и других районах.

(В цитатах сохранены авторские орфография и пунктуация — прим. Волга Ньюс)

"На партизанской было два взрыва. Что это было?" — пишет самарчанка Анастасия М.

"Тоже наблюдал это действо… вспышка со стороны Стройкерамики, 3-5 минут плотный звук, как будто хлопок чего-то над головой за облаками! Стоял на улице не один, был шок, потому что впервые слышу такое!" — поделился увиденным пользователь К.

"На парке "Победы" тряхонуло окна!" — написала пользовательница М. Ш.

"И в районе ленинградки/Фрунзе было, аж стекла затряслись", — поделилась Варя А.

"На Литвинова сильная волна от взрыва дошла", — сообщил Евгений И.

"На мехзаводе сверкнуло тоже айда ушел", — высказал Евгений Г.

Вспышки в небе и грохот раскатов слышали и жители Самарской области: "В Смышляевке жесть прогремело", — рассказал Дмитрий М. "В Алексеевке то самое", — вторит ему Виталий К. "В Кинеле даже было. Сначала искрануло, потом в небо пролетело что-то и грохот через 5 минут", — сообщал один из очевидцев.

"В рождественно у нас в доме стены затряслись чо взорвалось то", — спрашивала Галина Г.

"В новокуйбышевске тоже стекла тряслись", — рассказал пользователь Дмитрий Д.

"Это чё щас за взрыв был? Причем в районе вагонного депо слышно было, а в центре у родителей аж дом затрясся", — сказал в кинельском паблике пользователь Evgeniy E.

При этом каких-либо официальных комментариев по факту случившегося от оперативных структур не поступило. В ГУ МЧС Росии по Самарской области сообщили, что проводят проверку и уточняют информацию по данному факту.

Тем временем в местных соцсетях появилась версия пользователей о падении мереорита: "Я нахожусь в 250 км от Самары, видел комету, страшное явление, но очень было красиво", — поделился увиденным Арман П.

"Мой сын с другом видили около 21.55 похожий на метеорит летящий обьект. Ярко зеленый свет. Через несколько секунд было слышно взрыв. Дома стекла в рамах зазвенели. Куйбышевский район." — сообщила пользователь Ольга С.

"В хворостянке отец с бани шел вспышка и зарево как от метеорита со стороны самары", — пишет Владимир Д.

"Упал метеорит в районе г. Нефтегорска, — сообщил пользователь Михаил Б., — Родители ехали домой в это время".

"Народ, примерно в 22:00 над Алексеевкой (Кинельской) что-то пролетело очень яркое, будто падающая звезда только очень близко, и от нее что-то сгорало позади, летело в сторону Черновского потом минут через 5, с той же стороны произошел большой грохот", — рассказал Николай У.