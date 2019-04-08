ХК "Лада" продлил контракты с четырьмя игроками

Хоккейный клуб "Лада" начал формирование состава на сезон 2019/20 и перезаключил контракты с четырьмя игроками, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первым отношения с тольяттинским клубом продлил капитан команды Константин Майоров. Соглашение подписано сроком на один год. В сезоне 2018/19 Майоров набрал 36 (14+22) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В четырех матчах плей-офф на счету Константина одна шайба.

Также "Лада" заключила новый контракт с нападающим Артурсом Озолиньшем сроком на один год. В прошлом сезоне Озолиньш набрал 33 (9+24) очка в 43 матчах регулярного чемпионата. В четырех матчах плей-офф на счету Артурса две голевые передачи.

На два года продлили отношения с клубом защитник Данил Семенов и нападающий Максим Кутявин. Спортсмены пополнили тольяттинский клуб в январе в результате обмена с ЦСК ВВС. В сезоне 2018/19 Семенов забросил одну шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата за "Ладу", а Кутявин набрал 3 (2+1) очка в 13 матчах. В играх плей-офф хоккеисты очков не набрали.