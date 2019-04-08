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ДТП Происшествия

На Московском шоссе автомобиль "скорой" столкнулся с легковушкой

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 апреля, в 8:05, в Самаре произошло ДТП с участием 64-летнего водителя "скорой помощи", ехавшего по пр. Масленникова в сторону Московского шоссе с проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На Московское шоссе он выехал на красный сигнал светофора и напротив дома № 10б столкнулся с Lada Kalina под управлением 41-летнего мужчины.

В ДТП никто не пострадал. А автомобили получили незначительные механические повреждения.

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