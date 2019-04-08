Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке от 5,17%

АО "Россельхозбанк" и ГК "А101" запустили ипотечную программу для покупателей семейных квартир с минимальной ставкой от 5,17% годовых.

Программа разработана для семей с детьми и действует при условии приобретения жилья от 75 м², при сумме кредита от 3 млн рублей и минимальном первоначальном взносе в 30%, а также при страховании жизни и здоровья. Срок действия ставки — от 5 до 10 лет. Для первоначального взноса или досрочного погашения кредита можно использовать материнский капитал.

Предложение действует для покупателей квартир в жилых комплексах ГК "А101": ЖК "Скандинавия", ЖК "Испанские кварталы", ЖК "Белые ночи" и ЖК "Москва А101". Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.

"Новая программа — это очередной шаг в укреплении сотрудничества с ГК "А101". В феврале 2019 года была запущена акция "Ипотечные каникулы", которая предусматривает освобождение от любых платежей в течение первого года действия кредита. Теперь мы пошли дальше и предлагаем ипотеку по ставке от 5,17%. Уверены, что наши инициативы будут способствовать решению вопроса доступности жилья для населения", — отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

"Наша совместная программа показывает, что участники рынка могут сами, без помощи государства, облегчать принятие решения об улучшении жилищных условий тем, кому это особенно актуально. Около 70% наших клиентов состоят в браке, они, как правило, покупают квартиру с перспективой прибавления в семействе, а у 20% уже есть дети. При этом рост ипотечных ставок сильнее всего отразился на возможностях тех, кто выбирает жилье для большой семьи. Субсидированная ставка по большей части нивелирует негативные тренды ипотечного рынка", — рассказал директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

Россельхозбанк — главный партнер ГК "А101" по ипотечному кредитованию и вместе с Группой ведет системную работу, направленную на повышение доступности жилья для населения. Банк выдает кредиты на покупку квартир у ГК "А101" в рамках программ "Семейная ипотека" под 6% годовых и "Военная ипотека" со ставкой от 9,5%. При этом стандартные условия банка предусматривают ставку в 10% при среднерыночном показателе в 10,5%.