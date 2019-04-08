Самарские врачи борются за жизнь ребенка, получившего пищевое отравление

Самарские медики продолжают вести борьбу за жизнь восьмилетнего Ромы, предположительно получившего пищевое отравление. Об этом сообщил в соцсетях знакомые семьи пострадавшего ребенка.

Так, по словам папы одноклассника заболевшего малыша Арслана Ф., у Ромы 4 апреля вечером стал болеть живот, поднялась температура, рвота.

"И за несколько часов со здорового состояния остановилось сердце! Спасибо врачам реанимации! Сейчас он в очень тяжелом состоянии (в коме) находится в больнице Семашко города Самары. Диагноз пищевое отравление! Мальчик за ночь пережил две остановки сердца! Сейчас пошла вторая волна, опять происходит отек головного мозга и кровоизлияние в легкие. Спасибо врачам!" — пишет мужчина. (Авторские пунктуация и орфография комментариев сохранены — прим. Волга Ньюс)

Арслан разместил воззвание ко всем, кто может помощь мальчику: "Помогите кто может! НУЖНЫ ВРАЧИ!!! Если есть связи с хорошими невропотологами или реаниматологами передайте им просьбу посмотреть мальчика".

С просьбой о помощи ребенку в соцсетях обратилась и мать одноклассницы Ромы — Олеся Х.: "Друзья, срочно нужна ваша помощь!!! Нужен хороший врач!!! одноклассник дочери третий день в коме в больнице после тяжёлого пищевого отравления и остановки сердца!!! У него был отёк лёгких и мозга, нужно мальчика спасать!!! Врачи делают всё возможное, но помощь других квалифицированных специалистов не помешает, каждая минута дорога!!! У кого есть знакомые хорошие специалисты в Самаре или может Москве, поделитесь контактами".

Тем временем информацию о том, что ребенок находился в реанимации больницы им. Семашко корреспонденту Волга Ньюс подтвердил главный врач медучреждения Яков Резников.

По его словам, мальчик находился у них в реанимации и 8 апреля был переведен в СОКБ им. Середавина. От комментариев по поводу диагноза и состояния ребенка главврач стационара воздержался.

Ситуацию прокомментировал региональный минздрав: "Ребенок находится под наблюдением областных специалистов, ему оказывают всю необходимую помощь".