16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Новый Дон" претендует на участок "РСК-Самара" на Желябова, 7 Секцию новостройки, попавшую в зону излучения, отдадут под маневренный фонд Средневолжская землеустроительная компания помогает людям Самарская область вошла в десятку по доступности "вторички" "Землеустроитель" сопровождает клиента до получения кадастрового паспорта

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Новый Дон" претендует на участок "РСК-Самара" на Желябова, 7

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

ООО "Династия-1" стало победителем торгов по продаже имущества банкротящегося ООО "Русская Строительная Компания - Самара", сообщается в результатах торгов.

Фото: https://торги-россии.рф/

Напомним, эта площадка в прошлом была продана и перепродана. В декабре 2009 г. подконтрольное Андрею Шокину RBC заключило договор купли-продажи земельного участка на ул. Желябова, 7 с компанией "Инвест-Центр". Потом актив ушел в собственность ООО "Прайм", подконтрольное тому же Шокину. Однако конкурсному управляющему удалось вернуть площадку "РСК-Самара".

Земля неоднократно выставлялась на торги, стартовая цена была 100,5 млн рублей. С третьей попытки ее продали за 63,4 млн руб. ООО "Династия-1". В лот входили участок категории земель населенных пунктов (разрешенное использование: под нежилыми зданиями и прилегающей территорией) площадью почти 12,2 тыс. кв. м, нежилое помещение (407 кв. м) по тому же адресу, проходная на ул. Аксакова, 7 и там же гараж на 156,7 кв. метров.

ООО "Династия-1", согласно ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2010 году. Ее профиль - деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Единственный собственник и руководитель - владелец группы компаний "Новый Дон" Анатолий Давидюк.

Гид потребителя

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5