"Новый Дон" претендует на участок "РСК-Самара" на Желябова, 7

ООО "Династия-1" стало победителем торгов по продаже имущества банкротящегося ООО "Русская Строительная Компания - Самара", сообщается в результатах торгов.

Напомним, эта площадка в прошлом была продана и перепродана. В декабре 2009 г. подконтрольное Андрею Шокину RBC заключило договор купли-продажи земельного участка на ул. Желябова, 7 с компанией "Инвест-Центр". Потом актив ушел в собственность ООО "Прайм", подконтрольное тому же Шокину. Однако конкурсному управляющему удалось вернуть площадку "РСК-Самара".

Земля неоднократно выставлялась на торги, стартовая цена была 100,5 млн рублей. С третьей попытки ее продали за 63,4 млн руб. ООО "Династия-1". В лот входили участок категории земель населенных пунктов (разрешенное использование: под нежилыми зданиями и прилегающей территорией) площадью почти 12,2 тыс. кв. м, нежилое помещение (407 кв. м) по тому же адресу, проходная на ул. Аксакова, 7 и там же гараж на 156,7 кв. метров.