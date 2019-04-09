ХК "Ладья" возглавил Олег Белкин

На должность главного тренера ХК "Ладья" назначен Олег Белкин, который с 2012 г. по настоящее время работал в ДЮСШ "Лада", сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Контракт с бывшим наставником клуба Алексеем Алексеевым по итогам сезона 2018/19 руководство ХК "Лада" решило не продлевать.

"Провел лишь одну тренировку с командой, пока сложно кого-то выделить или что-то сказать конкретное. Будем смотреть ребят в тренировочном процессе и двусторонних играх, познакомимся по ходу, чтобы не тратить на это время во время предсезонной подготовки летом. В тренерском штабе остается Владимир Маленьких, который знаком с игроками и если что подскажет. Ломать ничего не планирую, постараюсь сохранить все хорошее, что у этой команды есть и постепенно добавить в тех компонентах, которые нуждаются в усилении", - заявил Олег Белкин.

По словам нового наставника, в конце апреля у "Ладьи" намечен турнир, на котором тренерский состав поймет очертания команды на следующий сезон. О целях и задачах пока говорить рано, но хочется пробиться в плей-офф МХЛ.