ХК "Ладья" возглавил Олег Белкин

На должность главного тренера ХК "Ладья" назначен Олег Белкин, который с 2012 г. по настоящее время работал в ДЮСШ "Лада", сообщает пресс-служба ХК "Лада".
Контракт с бывшим наставником клуба Алексеем Алексеевым по итогам сезона 2018/19 руководство ХК "Лада" решило не продлевать.
"Провел лишь одну тренировку с командой, пока сложно кого-то выделить или что-то сказать конкретное. Будем смотреть ребят в тренировочном процессе и двусторонних играх, познакомимся по ходу, чтобы не тратить на это время во время предсезонной подготовки летом. В тренерском штабе остается Владимир Маленьких, который знаком с игроками и если что подскажет. Ломать ничего не планирую, постараюсь сохранить все хорошее, что у этой команды есть и постепенно добавить в тех компонентах, которые нуждаются в усилении", - заявил Олег Белкин.
По словам нового наставника, в конце апреля у "Ладьи" намечен турнир, на котором тренерский состав поймет очертания команды на следующий сезон. О целях и задачах пока говорить рано, но хочется пробиться в плей-офф МХЛ.
Олег Белкин выступал за "Ладу" с 1994 по 2008 г. с перерывом (всего 14 сезонов). Вместе с тольяттинским клубом Олег Георгиевич стал чемпионом России (сезон 1995/96), трижды завоевывал серебряные медали (1994/95, 1996/97, 2004/05) и дважды бронзовые (2002/03, 2003/04), а также Кубок Европы (1996/97). В 539 матчах за "Ладу" он набрал 276 (134+142) очков.