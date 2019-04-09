Под Чапаевском столкнулись грузовик и поезд

В понедельник, 8 апреля, в 11:35 на переезде на перегоне Жигули — Томылово произошло столкновение грузовика и поезда, сообщает пресс-служба "Куйбышевской железной дороги".

По информации КбшЖД, водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на переезд при запрещающем сигнале исправно действующей переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, что позволило смягчить последствия столкновения. Пострадавших нет.

"После того как автомобиль был убран с путей, грузовой поезд продолжил движение по маршруту. Ситуация не повлияла на движение других поездов", — уточнили в организации.