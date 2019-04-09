БК "Самара" начал полуфинал чемпионата суперлиги с волевой победы

В понедельник, 8 апреля, баскетболисты "Самары" в первом матче полуфинальной серии чемпионата суперлиги переиграли "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды — 83:77, сообщает пресс-служба волжан.

Первая десятиминутка прошла в равной борьбе, самарцы сумели завершить ее с минимальным перевесом (22:21). Но в начале второй наша команда пропустила рывок 0:14. Впрочем, еще до большого перерыва значительную часть этого отставания хозяева отыграли — 37:43.

А вот третью четверть "Самара" открыла отрезком 22:2, организаторами которого выступили Игорь Смыгин, Владимир Пичкуров и Антон Глазунов: "+14" к середине десятиминутки. Этот рывок и стал решающим. Гости в концовке смогли подобраться на расстояние в 4-5 очков, но большего им самарцы не позволили.

83:77 — "Самара" начинает полуфинал с победы. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (18 очков), Илья Громовс и Баден Яксен (по 14 очков).

Серия пройдет до трех побед одной из команд. Следующий матч соперники проведут уже в среду, 10 апреля. Он состоится так же в "МТЛ Арене", начало — в 19:00.