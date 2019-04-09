16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" начал полуфинал чемпионата суперлиги с волевой победы БК "Самара" вышел в полуфинал Суперлиги В Тольятти состоится всероссийский финал "КЭС -Баскет" "Самара" проиграла в матче плей-офф Суперлиги "Уралу" БК "Самара" в первом матче плей-офф обыграл "Урал"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" начал полуфинал чемпионата суперлиги с волевой победы

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати

В понедельник, 8 апреля, баскетболисты "Самары" в первом матче полуфинальной серии чемпионата суперлиги переиграли "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды — 83:77, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первая десятиминутка прошла в равной борьбе, самарцы сумели завершить ее с минимальным перевесом (22:21). Но в начале второй наша команда пропустила рывок 0:14. Впрочем, еще до большого перерыва значительную часть этого отставания хозяева отыграли — 37:43.

А вот третью четверть "Самара" открыла отрезком 22:2, организаторами которого выступили Игорь Смыгин, Владимир Пичкуров и Антон Глазунов: "+14" к середине десятиминутки. Этот рывок и стал решающим. Гости в концовке смогли подобраться на расстояние в 4-5 очков, но большего им самарцы не позволили.

83:77 — "Самара" начинает полуфинал с победы. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (18 очков), Илья Громовс и Баден Яксен (по 14 очков).

Серия пройдет до трех побед одной из команд. Следующий матч соперники проведут уже в среду, 10 апреля. Он состоится так же в "МТЛ Арене", начало — в 19:00.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе и ответить на вопрос:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5