На станции "Стахановская" сошел с рельс тепловоз

В понедельник, 8 апреля, в 12:40 на подъездных путях необщего пользования, при выполнении маневровых работ произошел сход с рельс тепловоза ЧМ-3, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Информация об этом поступило в надзорное ведомство от дежурного ревизора по безопасности Куйбышевской железной дороги в 12:50.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, а также заместитель и помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

"В результате схода пострадавших нет, задержек поездов не допущено, — отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — Предварительной причиной схода явилось уширение колеи. По указанному факту организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства".