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Здравоохранение Общество

Самарская область оказалась в первой десятке рейтинга по заболеваемости онкологией

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область разделила с Ивановской областью шестое место в рейтинге регионов, жители которых чаще всего страдали от онкологических заболеваний. Такие данные, подготовленные на основе показаний Росстата за 2017 г. предоставил news.ru главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков.

Отметим, что данный показатель относится ко взрослому населению региона. По данным исследования, в 2017 г. в Самарской области зарегистрировано 512 случаев заболеваемости всеми видами рака на 100 тыс. человек. Среди детей этот показатель составляет 13,4 случаев на 100 тыс. человек.

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