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Житель Новокуйбышевска зарезал знакомую и ударил себя ножом

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 апреля, в Новокуйбышевске зарезали 36-летнюю местную жительницу, сообщает samara.kp.ru. Ее тело обнаружили в квартире дома на ул. Егорова.

"По имеющейся информации, там живет родственница погибшей. Потерпевшая ключ у нее взяла, чтобы там переночевать. Ее обнаружили на кровати, простыня в крови, руки уже чернеть начали, судя по ногтям — сопротивлялась. Ножевое ранение было в области живота", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СК региона рассказали, что по факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен — знакомый жертвы, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

"Ножевое ранение причинил в ходе распития спиртных напитков, а затем, с целью избежания уголовной ответственности, ударил себя ножом в брюшную полость. Сейчас подозреваемый находится в больнице", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленнику сейчас избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде. Правоохранители продолжают расследование.

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