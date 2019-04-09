Житель Новокуйбышевска зарезал знакомую и ударил себя ножом

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 апреля, в Новокуйбышевске зарезали 36-летнюю местную жительницу, сообщает samara.kp.ru. Ее тело обнаружили в квартире дома на ул. Егорова.

"По имеющейся информации, там живет родственница погибшей. Потерпевшая ключ у нее взяла, чтобы там переночевать. Ее обнаружили на кровати, простыня в крови, руки уже чернеть начали, судя по ногтям — сопротивлялась. Ножевое ранение было в области живота", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СК региона рассказали, что по факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен — знакомый жертвы, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

"Ножевое ранение причинил в ходе распития спиртных напитков, а затем, с целью избежания уголовной ответственности, ударил себя ножом в брюшную полость. Сейчас подозреваемый находится в больнице", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленнику сейчас избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде. Правоохранители продолжают расследование.