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Самарский филиал Россельхозбанка увеличивает объем финансирования сезонных полевых работ

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 1 квартала 2019 года Самарский филиал Россельхозбанка сохраняет лидирующие позиции по кредитованию сезонных работ в регионе.

Объем кредитов, предоставленных банком на цели финансирования сезонных полевых работ в первом квартале текущего 2019 года, составляет 2,72 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2018 года.

Из этого объема более 1,66 млрд рублей выдано в рамках льготного кредитования, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого 2018 года.

"Потребность сельхозтоваропроизводителей Самарской области на проведение весенних полевых работ составляет более 7 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — собственные средства, 1 млрд рублей — средства государственной поддержки, предусмотренные в том числе на предоставление несвязанной поддержки в области растениеводства, субсидирование приобретения техники и элитных семян. Кроме того, в рамках проведения весенней полевой кампании Минсельхозом России одобрены заявки сельхозтоваропроизводителям на получение льготных краткосрочных кредитов в общей сумме порядка 3 млрд рублей", — прокомментировал и. о. заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Кирсанов.

"В подготовке к посевной большое значение имеют кредитные средства: они позволяют нам закупить удобрения и ГСМ, подготовить технику. И конечно, очень важно, чтобы процентная ставка за финансирование была максимально низкой, а сам кредит выдан вовремя, ведь сезонные работы нельзя отложить на потом. Наш партнер Россельхозбанк всегда справляется с этой задачей", — отметил директор агрохолдинга "Зерно Жизни" Андрей Зорин.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе и ответить на вопрос:

А на какие цели оформляли кредит вы?

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