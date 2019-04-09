Возбуждено уголовное дело из-за хищения при капремонте дома

В Самаре возбудили уголовное дело о хищении денег при капремонте дома в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Кировского района при проверке в ООО "Проектно-Строительная "Управляющая Компания БизнесСтрой" выяснила, что в октябре "Фонд капитального ремонта" заключил договор с этой фирмой на капремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома № 86 по ул. Ташкентской. По результатам промежуточной приемки работ 5 августа 2016 г. работы приняли и оплатили.

Но позже обнаружилось, что часть работ на 174 тыс. руб., указанная в актах приемки, фактически не выполнена.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").