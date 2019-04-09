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Новокуйбышевец пытался заплатить полицейским, чтобы избежать проверки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске завершили расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 29 ноября 2018 г. обвиняемый в отделе полиции передал 20 тыс. руб. начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску за непроведение проверки пунктов приема металлолома взяткодателя и непривлечение его к административной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Новокуйбышевска для рассмотрения.

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