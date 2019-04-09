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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Банк России приостановил эмиссию "Авиаагрегата" на 450 млн рублей

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Банка России от 8 апреля приостановлена эмиссия ценных бумаг ОАО "Авиаагрегат", следует из документов компании.

"Запрещается совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг", - говорится в сообщении компании.

Напомним, решением собрания акционеров уставный капитал общества должен быть увеличен на 450,01 млн рублей. "Авиаагрегат" планировал разместить более чем 4,5 млрд дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 10 коп. каждая. Акции распространяются по закрытой подписке, приобрести их смогут только АО "Технодинамика" и ГК Ростех".

Как ранее поясняли на заводе, цель допэмиссии - пополнение оборотных средств для проведения реконструкции и технического перевооружения участка труднообрабатываемых деталей цеха №5.

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