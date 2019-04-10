Мужчина и женщина погибли ночью на пожаре в п. Управленческий

В среду, 10 апреля, в 03:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информацияя о пожаре на ул. Выгодная, 1, пос. Управленческий Красноглинского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом на площади 100 кв. метров. В тушении участвовали 27 человек, использовалось восемь единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 04:55.

По информации чрезвычайного ведомства, на пожаре погибла 90-летняя женщина и мужчина в возрасте около 60 лет.

Причины гибели людей устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и ущерб от пожара.