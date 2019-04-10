"Нова" обыграла "Динамо-ЛО" в первом матче финала суперлиги

"Нова" одержала победу в первом матче стартовавшего в Красноярске первого тура финального этапа суперлиги за 9-14 места — 3:2, сообщает пресс-служба клуба. Волжане переиграли динамовцев из Ленинградской области в пяти партиях.

Уступив сопернику в дебюте первого сета — 4:8, "Нова" мощно провела середину партии и догнала "Динамо-ЛО" — 15:15. В концовке партии при счете — 23:23 пайп от Воронкова и коварный планер Козицына принесли победу волжанам — 25:23.

А вот во втором сете отрыв созданный динамовцами в начале партии "Нове" отыграть так и не удалось, 5:9 постепенно превратились в 16:21. Александр Горбатков пытался за счет ротации изменить ход сета, но безуспешно — 17:25.

В третьей партии с первых мячей на площадке завязалась равная борьба, никто не позволял себе длинных спадов — 2:2, 7:7, 13:13, 17:17. В концовке сета при счете 21:21 Ботин красивым накатом отправил мяч в пустую зону, следом соперника зачехлил Козицын, Жлоба скинул, а победную точку поставил тот же Ботин, результативно сыграв уже на блоке — 25:23.

И вновь, не сумев сохранить приемлемый паритет на площадке к концовке партии, "Нова" уступила сопернику — 19:25.

Все решилось на тай-брейке. При счете 7:7 на подачу вышел Иван Козицын и своим коварным планером заставил капитулировать соперника — 11:7. Этот отрыв динамовцы отыграть уже не смогли. "Нова" уверено довела матч до победы — 3:2. Самым результативным игроком в составе волжан стал Антон Ботин с 19 очками.