В школе‒интернат дал спектакль кукольный театр

Молодые сотрудники Куйбышевского НПЗ и студенты СГИКа совместно с фондом помощи детям "ДетскиеДомики" показали ребятам школы-интерната №111 праздничный спектакль.

В Год театра к ним приехали куклы. Сначала над черной ширмой появилась собачка, которой пришлось заново учиться доверять людям. Следом показали этюд "Поход" о взаимовыручке туристов. Дети с восторгом наблюдали за трудностями, которые пришлось преодолеть человечкам, забывшим на природе о гаджетах. Дальше на сцену "вышел" Буратино с удочкой — ребята хохотали, глядя как незадачливый рыбак, погнавшись за бабочкой, упустил с крючка червяка. Последней была сказка о мальчике, не чувствующем ног, который преодолевает свой недуг. Этот сюжет близок зрителям: каждый из них учится жить и радоваться миру, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

"В нашем интернате обучаются дети, имеющие нарушения интеллектуальной сферы развития, — рассказала директор Светлана Соловых. Театральное искусство — отличный инструмент воздействия, добрые зрелища — как раз то, что им необходимо. Выездной театр — это настоящий подарок".

После спектакля веселье продолжилось: заводчане подготовили интерактивную программу.

"Я занималась волонтерской работой в школе, университете и была рада узнать, что и на заводе эту деятельность можно продолжить, — улыбается лаборант химического анализа АО "КНПЗ" Анастасия Островская. — Оказалось, на предприятии много людей готовых помочь, порадовать, сделать добро. Для меня это бесценно".