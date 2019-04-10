Маленьких пациентов детской инфекционной больницы № 5 размещали в коридоре из-за отсутствия мест

В социальных сетях жительница Самары пожаловалась на отсутствие мест в палатах Детской инфекционной больницы № 5. По ее словам, больных малышей размещали прямо в коридоре.

"Размещение класса "люкс" вместо бокса — коридор, вместо кровати-стул, рядом с кроваткой, в которой лежит малыш шести месяцев с острым бронхитом, которому в это время ставят капельницу-трясут пыльное с бациллами белье… Моему возмущению нет предела… и выхода как бы я не вижу, т. к. ребенок болеет сильно, в то же время боюсь, что мы выйдем отсюда с букетом болезней… и в Самаре больниц таких нет больше. Где ребенка лечить?", — задается вопросом автор поста.

На сообщение отреагировал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. По его словам, за сутки с 8 по 9 апреля в стационар поступило 38 детей с разной инфекционной патологией, требующих изоляции и распределения по боксам в соответствии с профилем. Больных в отделении распределяют таким образом, чтобы вновь поступающие не находились в одной палате с выздоравливающими или больными с осложнениями. В связи с нехваткой мест в боксах и невозможностью объединения с прочей инфекционной патологией, дети с ОРВИ временно размещались в коридоре.

Оказание медицинской помощи осуществлялось непрерывно с момента поступления детей в стационар. Ни одному ребенку не отказано в оказании медицинской помощи. Все дети были переведены из коридора в несколько часов пребывания в стационаре, после освобождения боксов и значительной дезинфекции.

"Для улучшения условий оказания медицинской помощи детям в настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство нового корпуса на 100 коек Самарской областной инфекционной больницы", — также добавил министр.