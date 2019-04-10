16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Маленьких пациентов детской инфекционной больницы № 5 размещали в коридоре из-за отсутствия мест И.о. главврача больницы им. Середавина назначен Армен Бенян Самарская область оказалась в первой десятке рейтинга по заболеваемости онкологией В регионе с начала года отмечен рост заболеваемости гепатитом А В регионе зарегистрирован первый случай укуса клещом

Здравоохранение Общество

Маленьких пациентов детской инфекционной больницы № 5 размещали в коридоре из-за отсутствия мест

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати

В социальных сетях жительница Самары пожаловалась на отсутствие мест в палатах Детской инфекционной больницы № 5. По ее словам, больных малышей размещали прямо в коридоре.

"Размещение класса "люкс" вместо бокса — коридор, вместо кровати-стул, рядом с кроваткой, в которой лежит малыш шести месяцев с острым бронхитом, которому в это время ставят капельницу-трясут пыльное с бациллами белье… Моему возмущению нет предела… и выхода как бы я не вижу, т. к. ребенок болеет сильно, в то же время боюсь, что мы выйдем отсюда с букетом болезней… и в Самаре больниц таких нет больше. Где ребенка лечить?", — задается вопросом автор поста.

На сообщение отреагировал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. По его словам, за сутки с 8 по 9 апреля в стационар поступило 38 детей с разной инфекционной патологией, требующих изоляции и распределения по боксам в соответствии с профилем. Больных в отделении распределяют таким образом, чтобы вновь поступающие не находились в одной палате с выздоравливающими или больными с осложнениями. В связи с нехваткой мест в боксах и невозможностью объединения с прочей инфекционной патологией, дети с ОРВИ временно размещались в коридоре.

Оказание медицинской помощи осуществлялось непрерывно с момента поступления детей в стационар. Ни одному ребенку не отказано в оказании медицинской помощи. Все дети были переведены из коридора в несколько часов пребывания в стационаре, после освобождения боксов и значительной дезинфекции.

"Для улучшения условий оказания медицинской помощи детям в настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство нового корпуса на 100 коек Самарской областной инфекционной больницы", — также добавил министр.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5