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Заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк" назначен Денис Константинов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность заместителя председателя правления АО "Россельхозбанк" назначен Денис Константинов.

На новой должности в АО "Россельхозбанк" Денис Вячеславович будет курировать работу департамента управления и развития региональной сети, а также работу региональных филиалов банка.

Денис Константинов родился 12 ноября 1968 года в Москве. В 1994 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт и получил дополнительное профессиональное образование в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, по специальности "Юриспруденция", в 2009 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специальности "Политология", присвоена ученая степень кандидата юридических наук. Денис Константинов имеет большой опыт работы в банковской сфере.

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